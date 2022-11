Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea, care s-a desfașurat la Kiev, a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing Street, pentru BBC . Rishi Sunak, care a preluat mandatul luna trecuta, a promis ca Marea Britanie va…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, informeaza dpa. „Este necesar un nou pachet de sanctiuni europene”, a spus presedintele Zelenski intr-un mesaj video adresat studentilor…

- Noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, l-a asigurat marti pe presedintele Volodimir Zelenski de sprijinul neclintit al Marii Britanii in fata invaziei Rusiei in Ucraina, a informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Noul premier britanic Rishi Sunak, care a denuntat marti, in prima sa interventie de la Downing Street, ”razboiul teribil” al Rusiei in Ucraina, a fost felicitat de catre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ”pentru intrarea in functie”, relateaza AFP. Rishi Sunak si-a exprimat sustiunerea fata…

- Comisia saluta adoptarea de catre Consiliu a celui de al optulea pachet de sancțiuni impuse Rusiei ca urmare a agresiunii sale impotriva Ucrainei. Acest pachet – care a fost elaborat in stransa coordonare cu partenerii noștri internaționali – raspunde escaladarii continue și razboiului ilegal al Rusiei…

- Premierul britanic aflat la sfarsit de mandat Boris Johnson si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vor ramane „in stransa legatura de prietenie” dupa incheierea mandatului sau de premier, a anuntat luni Downing Street, informeaza dpa. Cei doi lideri, care sunt aliati fermi in contextul razboiului…