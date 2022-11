Stiri pe aceeasi tema

- Generalul-maior in retragere Volodimir Havrylov, viceministrul Apararii din Ucraina, spune ca națiunea sa nu se va opri din lupta pana la victorie și ca nici macar un atac nuclear rusesc nu ar pune capat luptei duse pentru alungarea forțele invadatoare ale Kremlinului. Fii la curent cu cele…

- Chiar daca Rusia a suferit un șir de infrangeri umilitoare , Ucraina este inca departe de obiectivul sau de a recupera toate teritoriile care i-au aparținut inainte de 2014. Este imposibil de prezis ce s-ar putea intampla pe masura ce urmarește acest obiectiv pana in 2023 și poate chiar mai departe.…

- Generalul in rezerva Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA in Europa, prezice ca armata ucraineana va elibera intregul teritoriu pe care il apara de invazia rusa, inclusiv peninsula Crimeea, anexata de Moscova in 2014.

- In loc sa fuga din Rusia, barbații ar trebui „sa ceara guvernului sa opreasca razboiul”, a declarat Vitali Kliciko, 51 de ani, primarul Kievului, intr-un interviu pentru Bild . Potrivit presei ruse de opoziție, peste 260.000 de barbați au parasit țara de la inceputul mobilizarii parțiale . Vitali Kliciko,…

- Nikolai Peskov, fiul purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, refuza sa se inroleze pentru a lupta in razboiul pornit de Rusia in Ucraina, deși se incadreaza in limita de varsta. „Eu sunt Domnul Peskov, voi rezolva problema la un alt nivel”, a spus acesta, in direct, la un canal TV rus.

- Contraofensiva surpriza in Harkov și avansul obținut in sud de catre forțele armate ucrainene au pus in fața Kremlinului și a comandanților militari ruși o gama de opțiuni rele, scrie CNN.

- Una dintre cele mai populare cantarețe din Rusia, Alla Pugaciova - a cerut autoritaților ruse sa o declare „agent strain”, in solidaritate cu soțul ei - comediantul Maxim Galkin, care s-a pronunțat ferm impotriva razboiului din Ucraina.Galkin a fost declarat la sfarșitul saptamanii trecute „agent strain”,…

- Exista o șansa de 30-40% ca armata rusa sa se prabușeasca pana la Craciun și razboiul din Ucraina sa se incheie. Aceasta este parerea impartașita de mareșalul in retragere al Forțelor Aeriene Regale Britanice Edward Stringer: „Intotdeauna am crezut ca [sfarșitul razboiului] se va intampla anul viitor.…