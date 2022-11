Stiri pe aceeasi tema

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…

- Aproape patru milioane de persoane sunt afectate de intreruperi de electricitate dupa recentele atacuri ruse asupra infrastructurilor energetice din Ucraina, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP."In multe orase si districte ale tarii noastre au fost introduse intreruperi…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Israelul și-a reiterat refuzul de a livra arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusești cu drone de lupta pe care Kievul și occidentalii acuza ca sunt de concepție iraniana. „Vreau sa fie clar ca nu vindem arme Ucrainei”, a declarat marți ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, la postul de…

- Parti importante din estul Ucrainei au fost afectate duminica seara de intreruperi de curent. Rușii au atacat infrastructura civila, iar Kievul a calificat acțiunea drept un nou atac terorist la adresa populației ucrainene. Zeci de localitati ar fi fost eliberate in regiunea Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

