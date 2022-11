Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 268. Autoritatile ucrainene au raportat bombardamente in Zaporojie, Herson, Mikolaiv, Lugansk si Harkov. Atacurile au fost efectuate cu rachete de croaziera si sisteme de artilerie.

- Razboi in Ucraina, ziua 268. Autoritatile ucrainene au raportat bombardamente in Zaporojie, Herson, Mikolaiv, Lugansk si Harkov. Atacurile au fost efectuate cu rachete de croaziera si sisteme de artilerie.

- Razboi in Ucraina, ziua 268. Autoritatile ucrainene au raportat bombardamente in Zaporojie, Herson, Mikolaiv, Lugansk si Harkov. Atacurile au fost efectuate cu rachete de croaziera si sisteme de artilerie.

- Miliardarul american Elon Musk a atras luni furia publica a inalților oficiali ucraineni, dupa ce a postat pe Twitter o serie de propuneri pentru pace intre Kiev și Moscova. Elon Musk a sugerat ca referendumurile recente organizate de Rusia cu privire la anexarea a patru regiuni din Ucraina, (Zaporojie,…

- Armata ucraineana iși continua ofensiva in est, unde a obținut rezultate substanțiale, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Peste 5.000 de militari rusi sunt incercuiti in orasul Liman, potrivit sefului administratiei militare regionale din Lugansk.

- Așa-zisele referendumuri sunt in desfașurare in provinciile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, zone ale Ucrainei ocupate de trupele ruse. Un nou val de protestea a avut loc in toata Rusia sambata din cauza ordinului de „mobilizarea parțiala” a civililor emis de Kremlin.

- Vladimir Putin a dat ordin fortelor sale sa ajunga la granitele administrative ale regiunii Donetk pana la 15 septembrie, a declarat joi seara intr-un interviu pentru Ukrainska Pravda seful adjunct al Statului Major al armatei ucrainene, Aleksei Gromov. „Inamicul continua sa detina zone ocupate in regiunile…

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f