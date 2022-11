Stiri pe aceeasi tema

- Amploarea cazurilor de tortura la Herson in timpul ocupatiei ruse a acestui oras din sudul Ucrainei este "oribila", a declarat joi un inalt oficial ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets.

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat ca mai mult de zece milioane de ucraineni nu au curent electric, in urma celor mai recente atacuri din partea Rusiei asupra infrastructurii energetice a tarii, anunța BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 241. Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a anuntat vineri dupa-amiaza ca va organiza saptamana viitoare, impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, o conferinta pe tema planului de reconstructie post-conflict

- Eliberarea teritoriilor ucrainene scoate la lumina ororile comise de soldații ruși in timpul ocupației. Soldații ucraineni gasesc tot mai multe camere de tortura in care au fost „interogați” prizonierii de razboi luați de ruși. Unii dintre ei au povestit prin ce au trecut, insa imaginile filmate in…

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Fortele ruse s-au retras din orasul Lyman, dupa ce au fost inconjurati de ucraineni. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson d

- Razboi in Ucraina, ziua 189. Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a intampinat, marti, opozitia puternica a Ungariei, Austriei si Luxemburgului fata de initiativa interzicerii in mod generalizat a calatoriilor cetatenilor rusi in spatiul comuni

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f