- Statele Unite pregatesc o noua tranșa de ajutor militar in valoare de 275 de milioane de dolari pentru a susține contra-ofensiva ucraineana impotriva Rusiei, ajutorul american ajungand la aproape 18 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului, transmite Reuters. Noul transport ar include muniție…

- Ministrul ucrainean de finanțe a menționat care este valoarea asistenței internaționale acordate Ucrainei pana la sfarșitul anului 2022. Ministrul finanțelor Serhi Marcenko, potrivit Agentiei de presa RBC-Ucraina, a adaugat ca Ucraina a primit deja aproximativ 19,4 miliarde de dolari drept sprijin…

- Generalul (r) american Jack Keane, fost șef adjunct al Statului Major al Armatei Statelor Unite, a declarat, in cadrul unui interviu pentru Fox News, ca „pentru 66 de miliarde de dolari, am adus Ucraina in razboi cu Rusia”. Potrivit generalului Jack Keane, SUA au investit aproximativ 66 de miliarde…

- Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) a anuntat un ajutor financiar in valoare de 55 de milioane de dolari pentru a repara conductele si infrastructura distruse de trupele ruse, in vederea incalzirii a pana la 7 milioane de ucraineni in aceasta iarna, a declarat directoarea…

- Ajutorul militar suplimentar, anunțat miercuri, 28 septembrie, de Pentagon, consta in echipamente care vor fi livrate la Kiev in cateva luni, relateaza AFP, citata de Agerpres . Departamentul apararii din SUA precizeaza ca este vorba despre echipamente militare menite sa intareasca apararea Ucrainei…

- Pentagonul a anuntat miercuri un nou ajutor militar suplimentar de 1,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, sub forma de comenzi de armament din partea industriei de aparare a SUA, relateaza AFP. Acest nou ajutor, destinat sa intareasca apararea tarii pe termen mediu si lung, include in special 18 sisteme…

- Razboi in Ucraina, ziua 198. Statele Unite intenționeaza sa ofere 2 miliarde de dolari pentru a consolida securitatea Ucrainei și a altor 18 țari din regiune, ar urma sa anunțe joi secretarul de stat Antony Blinken.

- Președintele american, Joe Biden, a marcat, miercuri, Ziua Independenței Ucrainei reiterand angajamentul Statelor Unite fața de aceasta țara cu un nou ajutor militar, in valoare de 2,98 miliarde de dolari. Este cel mai mare pachet de asistența de securitate din SUA pentru Ucraina in cele șase luni de…