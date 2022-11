Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 267. Volodimir Zelenski s-a intalnit la Kiev cu directorul Agenției Centrale de Informații a SUA, William Burns, dupa ce acesta s-a intanit, la Ankara, cu șeful spionajului președintelui rus.

- Razboi in Ucraina, ziua 267. Volodimir Zelenski, s-a intalnit la Kiev cu directorul Agenției Centrale de Informații a SUA, William Burns, dupa ce acesta s-a intanit, la Ankara, cu șeful spionajului președintelui rus.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a intalnit la Kiev cu directorul Agenției Centrale de Informații a SUA, William Burns, dupa ce acesta s-a intanit, la Ankara, cu șeful spionajului președintelui rus. Burns s-a aflat miercuri in Varșovia.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a avut marti o intalnire cu directorul Agenției Centrale de Informații din SUA, William Burns, care se afla in regiune, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Directorul CIA, William Burns, s-a intalnit marti la Kiev cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si responsabili de rang inalt din serviciile de informatii, a doua zi dupa discutiile avute la Ankara cu seful serviciului de informatii externe ale Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, transmite AFP, citand…

- Luni, 14 noiembrie, șeful CIA William Burns se intilnește la Ankara cu omologul sau rus Serghei Naryshkin. Parțile discuta o serie de probleme, inclusiv amenințarea escaladarii nucleare, relateaza RBC-Ucraina cu referire la jurnalista CNN Natasha Bertrand pe Twitter. Directorul CIA, Bill Burns, se intilnește…

- De la declansarea invaziei sale in Ucraina, la 24 februarie, Rusia a comis 46.432 de crime de razboi in teritoriile pe care le-a ocupat, crime ce au fost inregistrate ca atare de procurorii ucraineni, relateaza luni Ukrinform si EFE. Aceste crime sunt clasificate in mai multe categorii: incalcarea legilor…

- Turcia insista ca razboiul din Ucraina ar trebui solutionat pe cai diplomatice si ca Ankara poate ajuta ca mediator, a indicat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, intr-o conferinta de presa la Lviv, in Ucraina, transmite dpa, informeaza AGERPRES . ‘Suntem pregatiti sa actionam ca facilitator sau…