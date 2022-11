Stiri pe aceeasi tema

- Distrugerea partiala a Podului Crimeei si bombardamentele salbatice ale Rusiei au generat noi narative din partea propagandei Kremlinului, preluate si la noi de agenti deja de notorietate sau de idioti utili. Este momentul sa judecam cu capetele noastre. „Avarierea Podului Crimeei a justificat recentele…

- Reparatiile podului Kerci dintre peninsula Crimeea, care a fost avariat intr-o explozie sambata trecuta, urmeaza sa fie finalizate pana in iulie 2023, se arata intr-un document publicat pe site-ul Guvernului rus, relateaza Reuters. Podul Kerci, un proiect prin care presedintele rus Vladimir Putin si-a…

- Dupa atacul asupra podului de peste stramtoarea Kerci, podul Crimeii, Rusia a lovit Kievul, capitala Ucrainei, ca razbunare. Experții au interpretat aceasta noua escaladare ca una care ar putea duce la un conflict nuclear, in caz ca Vladimir Putin va pierde aceasta regiune strategica. Expertul turc…

- Intr-un discurs rar ce va fi ținut marți, al carui text a fost consultat in avans de The Guardian , șeful agenției britanice de spionaj GCHQ Jeremy Fleming spune ca proviziile și munițiile trupelor ruse sunt aproape de a se termina. Vladimir Putin a facut erori strategice in razboiul din Ucraina, parțial…

- Luni, 10 octombrie, președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat ca a atacat Ucraina cu rachete cu raza lunga de acțiune pentru ca a comis „acte teroriste” impotriva Rusiei și a promis un „raspuns dur” din partea Moscovei daca atacurile vor continua, scrie Reuters . La televiziunea de stat, Putin…

- "Continuam sa spunem ce trebuie facut, adica sa evitam in esenta un accident nuclear la centrala, ceea ce ramane o posibilitate foarte, foarte clara", a mentionat el, denuntand de asemenea "conditiile aproape insuportabile" in care lucreaza personalul ucrainean al centralei.Rusia si-a insusit formal…

- Comandantul-sef al armatei ucrainene Valeri Zalujni a recunoscut pentru prima oara ca aceasta a efectuat atacuri cu racheta, care au vizat in august baze rusesti in Crimeea anexata si a confirmat ca obiectivul militar al Ucrainei in 2023 este sa concentreze luptele in Crimeea, relateaza AFP. Ucraina…

- Istoricul Armand Gosu considera ca Rusia nu se va retrage din Ucraina decat daca e infruntata militar, context in care sprijinul militar furnizat de Occident ucrainenilor e extrem de important. Daca Ucraina ar incheia razboiul facand concesii teritoriale, Rusia, dar și alte state potențial agresoare…