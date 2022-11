Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a acordat un interviu pentru Cadena Ser la sediul ministerului, in inima Kievului. Razboiul are acum 252 de zile și iarna se profileaza peste Europa de Est. Rusia iși intensifica atacurile asupra infrastructurii critice pentru Ucraina, in special asupra…

- Kievul se va confrunta cu intreruperi și opriri de energie electrica mai stricte și mai lungi dupa atacurile cu drone , informeaza blacknews.ro . Un nou calendar al intreruperilor de curent programate va fi introdus in Kiev in urmatoarele zile, dupa ce drone iraniene au provocat miercuri seara mai multe…

- Deficitul de curent electric al Republicii Moldova este acoperit de Romania in baza unor contracte de avarie. Potrivit analistului economic Veaceslav Ionița, suportul oferit de Guvernul Romaniei prin subvenționarea prețului la energie electrica se ridica la 7 milioane Euro lunar și va constitui cel…

- „Nimeni nu s-ar lasa pacalit” daca Rusia ar pregati o escaladare a conflictului din Ucraina sub pretextul folosirii de catre Kiev a unei „bombe murdare”, mentionate de guvernul rus, au afirmat luni intr-o declaratie comuna ministrii de externe din Franta, Marea Britanie si Statele Unite, relateaza AFP.…

- Ministerul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat marți ca Lavrov a spus instituția pe care o conduce efectueaza in prezent o „reorientare geografica” a activitaților sale atat in strainatate, cat și in biroul central, sugerand o potențiala reducere a prezenței diplomatice a Rusiei in Occident,…

- Ministrul polonez de Externe spune ca, in cazul utilizarii armelor nucleare tactice de catre Rusia in Ucraina, „lumea va raspunde ferm” și nu exclude o intervenție militara din partea NATO. „Intr-o astfel de situație, raspunsul țarilor NATO ar fi probabil cel prezentat de șeful Consiliului Național…

- Cel puțin doua persoane au murit și șase au fost ranite miercuri in timpul bombardamentele asupra orașului Nikolaiev, anunța un oficial ucrainean, potrivit CNN. Bombardamentele rusești au ucis miercuri cel puțin doua persoane și au ranit șase in orașul port Nikolaiev din sudul Ucrainei, potrivit…

- In luna mai, BERD a schimbat destinatia unei parti din imprumutul catre Ukrenergo pentru a oferi lichiditati de urgenta de 50 de milioane de euro. ”Razboiul a declansat nevoi urgente de lichiditate care au determinat Ukrenergo sa ceara schimbarea destinatiei fondurilor”, a spus BERD intr-un comunicat.…