Stiri pe aceeasi tema

- Rusia trebuie sa reafirme integritatea teritoriala a Ucrainei, sa-și retraga trupele de pe teritoriul ucrainean și sa plateasca despagubiri pentru distrugerile provocate. Acestea sunt condițiile cerute de Ucraina intr-un plan de pace prezentat marți de Volodimir Zelenski, intr-un discurs prin videoconferința…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters. „Nu vom permite Rusiei sa aștepte și sa iși consolideze forțele”,…

- "Pot confirma ca (ministrul de externe) Serghei Lavrov va conduce delegatia rusa la G20. Programul presedintelui Putin este inca in curs de elaborare, el ar putea participa virtual", a declarat Iulia Tomskaia, sefa de protocol la ambasada Rusiei in Indonezia.Acest anunt survine dupa cateva luni de incertitudine…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va iniția „diplomația telefonica” cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, in incercarea de a pune capat razboiului declanșat in Ucraina dupa invazia rusa din februarie, scrie Kommersant . In zilele urmatoare, partea turca va purta conversații telefonice…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care exclude in mod oficial posibilitatea unor negocieri cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Decretul confirma "imposibilitatea de a purta negocieri cu presedintele Federatiei Ruse Vladimir Putin", potrivit site-ului presedintiei…

- "Ucraina nu poate si nu va suporta nicio incercare a Rusiei de a pune mana pe vreo parte a pamantului nostru", a spus presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau zilnic, potrivit site-ului presedintiei. "Principala noastra sarcina acum este sa coordonam actiunile cu partenerii ca raspuns…

- Zelenski cere ucrainenilor din teritoriile ocupate de rusi sa fuga de mobilizare, iar daca nu pot evita acest lucru sa "saboteze activitatile inamicului"BUCURESTI | Scris de Luminita Turcu | astazi, 05:43Zelenski cere ucrainenilor din teritoriile ocupate de rusi sa fuga de mobilizare, iar daca nu pot…

- Zelenski cere ucrainenilor din teritoriile ocupate de rusi sa fuga de mobilizare, iar daca nu pot evita acest lucru sa "saboteze activitatile inamicului"BUCURESTI | Scris de Luminita Turcu | astazi, 05:43Zelenski cere ucrainenilor din teritoriile ocupate de rusi sa fuga de mobilizare, iar daca nu pot…