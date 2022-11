Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- Pe 30 septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret privind „anexarea la Rusia” a autoproclamatelor DNR și LNR, precum și a regiunilor Herson și Zaporojie. Președintele rus a purtat un lung discurs, iar seara a avut loc un concert „festiv” in Piața Roșie. Ca raspuns la anexarea noilor teritorii, Volodimir…

- Razboi in Ucraina, ziua 219. Volodimir Zelenski a convocat o ședința de urgența a Consiliului de Securitate, chiar dupa momentul in care Vladimir Putin va anunta anexarea teritoriilor din Ucraina.

- In mod traditional, in prim zi a evenimentului are loc discursul presedintele american, in calitate de lider al tarii gazda a sediului ONU. In mod exceptional, Joe Biden, care s-a deplasat, luni, la Londra, la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, si-a amanat interventia pentru miercuri, relateaza G4Media.ro.Cel…