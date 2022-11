Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut marți simplificarea procesului de luare a deciziilor in cadrul campaniei militare a Moscovei din Ucraina, adresandu-se unui Consiliu de Coordonare nou inființat, menit sa stimuleze sprijinul pentru invazia intrata acum in a noua luna, informeaza Reuters și CNN.Putin…

- „Aderarea Ucrainei la NATO poate duce la al treilea razboi mondial, iar NATO ințelege acest lucru”, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexander Venediktov, intr-un interviu acordat agenției ruse TASS . Potrivit acestuia, cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- Rusia va incorpora ”de jure” in teritoriul sau parți din Ucraina controlate parțial de forțele ruse, ca parte a demersului sau de a anexa Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, a confirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului vineri, citat de CNN . Dintre cele patru regiuni, Luhansk și Herson sunt singurele…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…