- Razboi in Ucraina, ziua 263. Autoritațile ucrainene din Herson au introdus starea de asediu seara si noaptea și au limitat intrarile și ieșirile in orașul proaspat eliberat, pentru a asigura siguranța locuitorilor.

- Autoritatile rusesti de ocupatie sustin ca se pregatesc sa paraseasca orasul Nova Kahovka, locul unui baraj-cheie pe fluviul Nipru, la cateva zile dupa ce au cedat controlul orasului Herson fortelor ucrainene, relateaza dpa, preluat de Agerpres.

- UPDATE 9.00 - Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk a raportat ca rusii au atacat raionul Nikopol de sambata seara pana duminica dumineata, scrie RBC, conform Rador.Potrivit oficialului, armata rusa a atacat de opt ori, folosind lansatoare de rachete multiple și artilerie grea. In comunitatea…

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Si in Herson sunt mari probleme, noul guvernator numit de Moscova indemna

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

