- Autoritatile rusesti de ocupatie sustin ca se pregatesc sa paraseasca orasul Nova Kahovka, locul unui baraj-cheie pe fluviul Nipru, la cateva zile dupa ce au cedat controlul orasului Herson fortelor ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 263. Autoritațile ucrainene din Herson au introdus starea de asediu seara si noaptea și au limitat intrarile și ieșirile in orașul proaspat eliberat, pentru a asigura siguranța locuitorilor.

- Noi daune semnificative aduse barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei au fost observate in urma retragerii trupelor ruse din orasul Herson aflat in apropiere, potrivit informatiilor furnizate vineri de compania americana de imagini satelitare Maxar, transmite Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Si in Herson sunt mari probleme, noul guvernator numit de Moscova indemna

- Autoritatile de ocupatie ruse din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au cerut joi Moscovei sa organizeze evacuarea civililor din acest teritoriu anexat de Rusia la sfarsitul lui septembrie si vizat de o contraofensiva a armatei ucrainene, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f