- Razboi in Ucraina, ziua 262. Ucraina a anuntat vineri ca ridica un zid de beton armat si alte fortificatii la granita cu Belarusul, un aliat apropiat al Kremlinului, pe care Moscova l-a folosit pentru a-si lansa invazia din Ucraina la 24 februarie.

- Dmitri Medvedev a spus ca Rusia are toate drepturile sa raspunda cu un atac nuclear daca securitatea sa este in pericol. Acest lucru reiese dintr-un articol al politicii de stat de la Moscova.Recucerirea teritoriilor din Ucraina, odata anexate de Putin, ar insemna ruperea lor fața de Rusia.Medvedev…

- Serghei Kirienko, primul adjunct al sefului Administratiei prezidentiale ruse, a declarat sambata intr-un discurs pronuntat intr-o conferinta nationala a profesorilor, ca razboiul din Ucraina pe care Kremlinul a insistat pana acum sa-l numeasca „operatiune militara speciala” trebuie sa devina un „razboi…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a recunoscut independenta regiunilor ucrainene Herson si Zaporojie, potrivit unor decrete prezidentiale publicate joi seara, cu o zi inainte ca Rusia sa finalizeze anexarea lor, noteaza AFP și Interfax.ru.„In conformitate cu principiile și normele general recunoscute…

- Razboi in Ucraina, ziua 215. Referendumurile din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk au fost recunoscute ca fiind valide, a anuntat presa rusa de stat. State precum Serbia si Turcia, apropiate Kremlinului, au anuntat deja ca nu vor recunoaște rez

- Rusia nici macar nu figurase pe lista lunara publicata de firma globala de mesagerie financiara SWIFT inainte de invazia sa in Ucraina, declantata in februarie, dar ultimele cifre publicate joi arata ca este depasita doar Hong Kong si Marea Britanie. Firmele si bancile rusesti au fost implicate in iulie…

- Nu se pune problema unui acord de pace pana ce Rusia nu se retrage din Ucraina, declara Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a avut, la Lvov, o intalnire cu secretarul general ONU si presedintele Turciei.