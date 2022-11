Stiri pe aceeasi tema

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…

- Razboi in Ucraina, ziua 257. Fortele rusești isi intensifica loviturile in estul Ucrainei, dupa ce sute de recruți rusi au fost uciși in regiunea Luhansk. Kievul colaboreaza indeaproape cu partenerii occidentali pentru a obține mai multe tancuri, blindate

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești. Ucraina lupta insa si pe intuneric si pe lumina, iar rusii s-az vazut obligati sa se retraga din Herson, ba chiar si dintr-un prim oras rusesc de g

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Un nou succes al contra-ofensivei armatei ucrainene in lupta cu ocupanții ruși a fost anunțat de Kiev miercuri dimineața. Cinci localitați din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost recuperate de sub control inamic, deși declarate recent de Moscova teritorii anexate la Rusia.”Forțele armate ale…

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, forțele Moscovei iși continua eforturile de a obține controlul total asupra regiunii Donețk, in timp ce ucrainenii au reușit sa dobandeasca o „surpriza tactica” prin declanșarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Rusia și Ucraina au variante total diferite pentru lupta din sud declanșata recent de Kiev! In timp ce rușii spun ca au ucis 1700 de soldați ucraineni, Kievul precizeaza ca avanseaza in lupta, insa fara sa ofere mai multe date. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…