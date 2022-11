Stiri pe aceeasi tema

- Decretarea legii marțiale in regiunile ilegal anexate de Rusia, Herson, Zaporojie, Dontesk și Lugansk, denota o schimbare a tacticii lui Putin in Ucraina. Președintele rus a spus ca legea marțiala funcționa deja in cele patru regiuni.

- "Circa 5 milioane de locuitori" din teritoriile anexate de Moscova - Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie - se afla in prezent in Rusia, a afirmat miercuri secretarul Consiliului de securitate rus, Nikolai Patrusev, relateaza AFP.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretele pentru anexarea regiunilor Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson. Decretele vor fi ratificate in Duma de Stat, iar apoi ele vor fi considerate, de catre Moscova, teritorii ale Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele american Joe Biden a reiterat vineri seara ca nu va recunoaște niciodata anexarea ilegala a patru teritorii din Ucraina de catre Rusia și a transmis ca Statele Unite și NATO sunt gata „sa apere fiecare centimetru de teritoriul NATO”, relateaza CNN . „America și aliații sai nu vor fi intimidați…

- Zelenski și intreg Occidentul nu recunosc acest act ilegitim Toata presa scrisa și audiovizuala a lumii a preluat ceremonia cu mult fast și muzica – la Kremlin și Piața Roșie – la care președintele Vladimir Putin a oficializat anexarea celor patru regiuni din Ucraina aflate sub controlul trupelor ruse…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunța ca țara sa depunde astazi cerere de aderare la NATO in regim accelerat. Este prima apariție publica a lui Zelenski dupa ceremonia in cadrul careia Putin a semnat tratatele de aderare la Federația Rusa a regiunilor ucrainene Donețk, Luhansk, Zaporojie…

- Vineri, 30 septembrie, Kremlinul a anuntat din nou , ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Agerpres . Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, le-a transmis…

- Ceremonia de semnare a tratatelor privind aderarea a patru teritorii din Ucraina la Federația Rusa va avea loc vineri, 30 septembrie, la ora 15:00, in Marele Palat al Kremlinului, a anunțat joi secretarul de presa al președintelui, Dmitri Peskov, citat de agenția Interfax, transmite G4Media. Practic,…