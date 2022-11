Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa.

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- Suntem in ziua cu numarul 223 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia nu mai deține controlul total asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene au avansat cu zeci de kilometri in provincia Herson.…

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

