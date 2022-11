Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca tara sa reactioneaza cu o „prudenta extrema” la anuntul privind retragerea rusa din orasul Herson, sudul tarii, relateaza AFP. „Inamicul nu ne face cadou, nu face ‘gest de bunavointa’, trebuie sa castigam totul”, a declarat Zelenski…

- UPDATE 10:00: - Rușii au probleme logistice dupa avarierea podului Kerci, arata serviciile secrete britanice in buletinul zilnic al situației de pe frontul din Ucraina.UPDATE 08:30 -Forțele ruse au lansat atacuri cu drone kamikaze asupra capitalei Ucrainei, Kiev, la primele ore ale dimineții. In oraș…

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Armata ucraineana a taiat sprijinul logistic al invadatorilor rusi peste fluviul Nipru, in regiunea Herson, prin atacuri tintite asupra podurilor, pontoanelor si feriboturilor, potrivit purtatoarei de cuvant a Fortelor armate din sudul tarii, Natalia Gumeniuk, citata de EFE, potrivit agerpres.…

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Armata ucraineana a anuntat ca a inceput cotraofensiva in sudul tarii, dar nu a oferit detalii operationale. Anuntul a venit in timp ce inspectorii Agenției Internationale pentru Energie Atomica au plecat spre Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St