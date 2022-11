Stiri pe aceeasi tema

- Liderul republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a recunoscut ca a suferit pierderi importante in randul luptatorilor sai din Ucraina dupa un atac de artilerie lansat de trupele ucrainene, relateaza dpa. „Douazeci si trei de luptatori au murit si 58 au fost raniti”, a scris Kadirov joi seara pe canalul…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Rusia a anunțat, sambata seara, ca trupele sale au stopat incercarile ucrainenilor de a avansa in regiunea Herson și in Luhansk. Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a transmis ca Forțele Armate ale Ucrainei continua „operațiunile active in diferite zone ale frontului”. „O situație foarte dificila persista…

- Adunarea generala a Națiunilor Unite a condamnat in mod covarșitor „tentativa de anexare ilegala” a Rusiei a patru regiuni ucrainene. Președintele american Joe Biden a declarat ca votul transmite un „mesaj clar” Moscovei.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- Rusia va incorpora ”de jure” in teritoriul sau parți din Ucraina controlate parțial de forțele ruse, ca parte a demersului sau de a anexa Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, a confirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului vineri, citat de CNN . Dintre cele patru regiuni, Luhansk și Herson sunt singurele…

- Luni, 12 septembrie, Ucraina a anuntat noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul rușilor, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele armate ucrainene,…

- Suntem in ziua cu numarul 173 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski pledeaza pentru noi sancțiuni impotriva Rusiei, in timp ce un total de 42 de țari au cerut regimului de la Kremlin sa retraga imediat forțele militare din jurul centralei nucleare…