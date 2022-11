Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Rusia a anunțat, sambata seara, ca trupele sale au stopat incercarile ucrainenilor de a avansa in regiunea Herson și in Luhansk. Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a transmis ca Forțele Armate ale Ucrainei continua „operațiunile active in diferite zone ale frontului”. „O situație foarte dificila persista…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- Pe 30 septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret privind „anexarea la Rusia” a autoproclamatelor DNR și LNR, precum și a regiunilor Herson și Zaporojie. Președintele rus a purtat un lung discurs, iar seara a avut loc un concert „festiv” in Piața Roșie. Ca raspuns la anexarea noilor teritorii, Volodimir…

- "Ne alaturam poporului ucrainean pentru a sublinia importanta unei numiri transparente a unui nou procuror general, cu inalta calificare si cu adevarat independent", a declarat presei purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price."Independenta si impartialitatea procurorului general sunt…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere ONU sa asigure securitatea centralei nucleare de la Zaporojie si saluta vizita facuta de omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, vazand-o drept un „mesaj puternic de sustinere”. Vesti dramatice vin de la Harkov, unde cel putin 12 persoane au fost ucise…