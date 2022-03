Stiri pe aceeasi tema

- Lupte intense in interiorul orasului port Mariupol, unde trupele rusesti au reusit sa-si croiasca drum prin coloane de blindate. 300.000 de oameni sunt inca blocati acolo, prinsi sub bombardamente. Rutele de evacuare sunt blocate. Ministrul ucrainean de Interne a declarat vineri ca va dura ani de zile…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- "Vom reconstrui totul. Fiecare strada a fiecarui oraș. Fiecare casa, fiecare apartament. Vom direcționa toate eforturile noastre in acest sens, tot ajutorul lumii. Deja construim fonduri pentru ca Ucraina sa traiasca", este mesajul transmis in urma cu scurt timp de președintele Zelenski, pe Facebook.Mesajul…

- Guvernatorul regiunii Liov spune ca cele putin 35 de persoane au fost ucise in atacul asupra bazei militare a Centrului International de Mentinere a Pacii si Securitatii din sud-vestul orasului Liov. Alte 134 de persoane au fost ranite.

- Ziua a 17-a a invaziei Rusiei in Ucraina. Noi bombardamente au avut loc sambata pe teritoriul Ucrainei, inclusiv in vestul țarii, armata rusa bombardand ținte din Luțk și Ivano-Frankivsk. UPDATE 19:00 Rușii au lovit mai multe ținte din vestul Ucrainei Forțele aeriene rusești au lovit mai multe ținte…

- Astazi, in a 15-a zi de conflict, Rusia și Ucraina s-au așezat din nou la masa negocierilor. Rusia și Ucraina au de trecut peste o prapastie in timp ce negocierile se intensifica. Miniștrii de externe se intalnesc astazi in Turcia, neutralitatea și teritoriul fiind printre temele cheie. Miniștrii de…

- RAZBOI in UCRAINA, ziua 6: Un imens convoi militar rus se indreapta spre Kiev. Sute de civili morți și raniți. Ucraina acuza Moscova ca a folosit o arma termobarica RAZBOI in UCRAINA, ziua 6: Un imens convoi militar rus se indreapta spre Kiev. Sute de civili morți și raniți. Ucraina acuza Moscova ca…

- Ucraina informeaza despre cel putin opt morti, dintre care sapte soldati, si zeci de raniti in urma loviturilor aeriene survenite in primele ore ale invaziei ruse pe teritoriul tarii, informeaza DPA si EFE. In plus, 15 soldati au fost raniti, iar alti 19 sunt dati disparuti. Podul peste raul Inhulet…