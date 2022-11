Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Kiev a semnalat, marti, ca ar accepta reluarea negocierilor cu Rusia daca ar avea ca obiectiv restabilirea suveranitatii ucrainene asupra intregului teritoriu, informeaza agentia Reuters.

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a unor exercitii ale fortelor nucleare strategice, anunta Departamentul american al Apararii, conform agentiei Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiu

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Donald Trump susține ca lumea va ajunge la un al treilea razboi mondial, daca Statele Unite nu vor cere imediat negocieri intre Rusia și Ucraina. Fostul președinte american a acuzat indirect administrația Biden pentru modul in care gestioneaza problema.

- Razboi in Ucraina, ziua 181. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Administratia de la Kiev intentioneaza sa recupereze regiunea Crimeea, anexata de Rusia in 2014, si a semnalat ca nu vrea armistitiu cu Rusia pe linia frontului