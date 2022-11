Pușcașii marini americani vor amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granița cu Ucraina, anunța pe Facebook Ambasada Romaniei in SUA. „Radarul va asigura detectarea, urmarirea și identificarea țintelor aeriene care evolueaza in estul Ucrainei și in bazinul central-vestic al Marii Negre, imbunatațind apararea integrata prin creșterea razei de detectare a țintelor aeriene care evolueaza […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 258. Armata americana va amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granița cu Ucraina, in timp ce canalele de comunicare cu Kremlinul raman deschise a aparut prima oara pe…