- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat asupra unor noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care capitala va

- Rusia "iși concentreaza forțele și mijloacele pentru o posibila repetare a unor atacuri masive asupra infrastructurii noastre, in primul rand asupra energiei", a declarat Volodimir Zelenski, președintele ucrainean.

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Germania a anunțat joi ca va livra lansatoare multiple de rachete și zeci de transportoare blindate. Germania „va livra foarte curand vehicule blindate Kievului, dar in acest stadiu nu si tancurile de lupta cerute de Ucraina. Este incurajator sa vedem succesele pe care Ucraina le-a reusit in ultimele…

- Razboi in Ucraina, ziua 197. Șeful armatei ucrainene a avertizat miercuri asupra amenințarii Rusiei de a folosi arme nucleare in Ucraina, ceea ce ar crea riscul unui conflict nuclear "limitat" cu alte puteri.

- Statele Unite au informatii ca Rusia intentioneaza in curand sa lanseze noi atacuri la adresa infrastructurii civile din Ucraina si a instalatiilor guvernamentale, a declarat luni un oficial american citat de Reuters.

- Este a 170-a zi de la startul invaziei ruse pe teritoriul ucrainean. Zelenski i-a atacat pe oficialii sai guvernamentali pe care i-a facut iresponsabili deoarece fac publice tacticile militare ale Kievului doar pentru niste titluri zgomotoase.

- Razboi in Ucraina, ziua 170. Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectri