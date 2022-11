Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) preconizeaza sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 1,5 miliarde de euro pe luna, in 2023, pentru a sustine aceasta tara aflata in razboi cu Rusia, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la finalul unui summit al Uniunii Europene (UE), relateaza…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, acuza Olanda ca ”submineaza ideea solidaritații europene” și susține ca Romania are poziții proeuropene clare și nu este lasata sa intre in Schengen, ”in timp ce alte țari membre au probleme destul de grave cu statul de drept”. Stanescu mai declara ca ”USR-ului…

- Președintele Volodimir Zelenski a subliniat ca Ucraina se așteapta sa primeasca in acest an urmatoarea parte din asistența macrofinanciara de 8 miliarde de euro din partea Uniunii Europene. Liderul de la Kiev a spus acest lucru in cadrul unui briefing cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der…

- UE va propune masuri de plafonare a veniturilor producatorilor de energie electrica care au costuri scazute si va forta companiile care vand combustibili fosili sa imparta profiturile facute de pe urma cresterii preturilor energiei, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- UE a decis masuri impotriva crizei energetice, care se vor aplica in iarna anilor 2022 – 2023. Masurile au fost anunțate, miercuri, 7 septembrie 2022, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Una dintre deciziile Uniunii Europene este un „prag obligatoriu de reducere a consumului in statele…

- Bruxelles-ul va oferi Ucrainei saptamana aceasta o asistența macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ”Membrii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER considera absolut inoportune, contraproductive si nocive unele dintre modificarile adoptate de Guvern la OUG 27/2022. Noua OUG 119/2022, un act normativ menit sa guverneze piata de energie, cu impact major asupra acesteia, a fost facuta…

- Germania iși va menține sprijinul pentru Kiev „atata timp cat va fi nevoie”, a anunțat luni cancelarul Olaf Scholz, care a facut apel la o extindere a Uniunii Europene pentru a include, in cele din urma, Ucraina, Republica Moldova și Georgia, relateaza Reuters . Confruntat cu invazia Rusiei in Ucraina,…