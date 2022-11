Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca

- Razboi in Ucraina, ziua 251. Organismul de supraveghere atomica al ONU a inceput inspecțiile la doua situri nucleare din Ucraina, efectuate la cererea Kievului pentru a raspunde acuzațiilor Rusiei ca lucreaza la așa-numita 'bomba murdara'.

- Uniunea Europeana promite sa ajute Ucraina pentru reconstructia tarii, chiar daca bombardamentele Rusiei nu au incetat. Liderii europeni au promis Kievului 18 miliarde de euro, bani care vor fi folositi si pentru refacerea infrastructurii energetice.

- Premierul nationalist al Ungariei, Viktor Orban, a acuzat duminica Bruxellesul ca „trage” indirect asupra Ungariei prin seria sa de sanctiuni impotriva Rusiei, calificate de Budapesta drept „bomba” asupra economiei, potrivit France Presse. „Sa nu ne facem griji pentru cei care trag asupra Ungariei ascunsi…

- „Aderarea Ucrainei la NATO poate duce la al treilea razboi mondial, iar NATO ințelege acest lucru”, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexander Venediktov, intr-un interviu acordat agenției ruse TASS . Potrivit acestuia, cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a asigurat luni, 10 octombrie, ca Ucraina nu va fi intimidata de bombardamentele masive efectuate de Rusia, care au lovit infrastructuri energetice importante si s-au soldat cu cel putin 11 morti, transmite AFP și Agerpres . „Ucraina nu poate fi intimidata.…

- Razboi in Ucraina, ziua 170. Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectri

- Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea acesteia de a-i ingheta datoria timp de doi ani, ce reprezinta plati in contul unor obligatiuni internationale, in valoare de circa 20 de miliarde de dolari, modalitate prin care guvernul de la Kiev evita intrarea in incapacitate de plata, relateaza…