- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Marți, armata rusa a confirmat ca a atacat infrastructuri energetice din Ucraina in cadrul unei serii de bombardamente care au intrerupt alimentarea cu apa si curent electric in mai multe orase ucrainene, printre care si Kievul, transmite AFP și Agerpres . „Fortele armate ruse au continuat sa loveasca…

- Recentele bombardamente ale Rusiei asupra mai multor orașe din Ucraina, inclusiv asupra capitalei Kiev, au dus la intreruperi de electricitate și au afectat infrstructuri critice. Loviturile rusești asupra orașului Liov, cel mai important oraș din vestul Ucrainei, au lasat parțial locuitorii fara electricitate…

- ”Rachetele de astazi, care au lovit substatiile de generare termica si electrice, au fortat Ucraina sa suspende exporturile de energie electrica incepand cu 11 octombrie 2022 pentru a-si stabiliza propriul sistem energetic”, a anuntat Ministerul ucrainean al Energiei intr-un comunicat pe site-ul oficial.…

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Forțele ruse au comis peste 34.000 de crime de razboi de la inceputul invaziei, a transmis procurorul general al Ucrainei. Președinția Uniunii Europene cere crearea unui tribunal pentru crimele de razboi comise de ruși in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Forțele rusești pun „intregul continent in pericol” prin utilizarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, Zaporojie, ca baza militara, a declarat ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba.