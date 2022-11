Stiri pe aceeasi tema

- Este a 257-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Duminica, apa și electricitatea au fost oprite in orașul Herson. Zelenski afirma ca Iranul joaca un rol important in razboiul cu Rusia și ar trebui sa fie responsabili pentru consecințele razboiului.

- Razboi in Ucraina, ziua 257. Fortele rusești isi intensifica loviturile in estul Ucrainei, dupa ce sute de recruți rusi au fost uciși in regiunea Luhansk. Kievul colaboreaza indeaproape cu partenerii occidentali pentru a obține mai multe tancuri, blindate

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a transmis marți ca cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat la finele lunii septembrie intra sub protecția arsenalului nuclear rusesc, transmite Reuters. „Aceste teritorii sunt parți inalienabile ale Federației Ruse, iar securitatea…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Un nou succes al contra-ofensivei armatei ucrainene in lupta cu ocupanții ruși a fost anunțat de Kiev miercuri dimineața. Cinci localitați din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost recuperate de sub control inamic, deși declarate recent de Moscova teritorii anexate la Rusia.”Forțele armate ale…

- Forțele ruse au comis peste 34.000 de crime de razboi de la inceputul invaziei, a transmis procurorul general al Ucrainei. Președinția Uniunii Europene cere crearea unui tribunal pentru crimele de razboi comise de ruși in Ucraina.

- Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei a raportat ca forțele ucrainene au avariat depozitele de muniții rusești din Sadove (la aproximativ 15 km sud-vest de Snihurivka) și raioanele Mykolaiv și Herson și au lovit centrul de control al vehiculelor aeriene fara pilot (UAV) din Komyshany, la nord-ve