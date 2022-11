Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, in discursul sau de vineri noaptea, ca țara sa este pregatita pentru pace, dar sa fie una „corecta și justa”. „Suntem pregatiți pentru pace, pentru o pace corecta și justa, a carei formula am exprimat-o de multe ori”, a spus Volodimir Zelenski, in discursul sau de vineri noaptea. Președintele […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 255. Zelenski: Suntem pregatiti pentru pace, dar sa fie corecta și justa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .