- Ucraina nu va participa la summitul G20, care se va desfasura la jumatatea lunii noiembrie in Indonezia, daca la reuniune va participa presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat joi seful statului ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a avertizat, joi, ca daca Rusia va face uz de armele nucleare in razboiul din Ucraina, lumea in care traim „nu va exista”, informeaza Ukrainska Pravda . „Folosirea armelor nucleare… Folosirea indica deja ca acesta este un razboi nuclear, al treilea razboi mondial. Ce…

- Razboi in Ucraina, ziua 229. Intr-o prima reacție dupa atacul din Kerci, Vladimir Putin a spus ca aruncarea in aer a podului din Crimeea reprezinta "un act terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii critice a Federației Ruse".

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca nu exclude o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in timpul summitului G20 din luna noiembrie, in Asia, relateaza The Guardian. "Ramane de vazut", a declarat liderul american reporterilor cand a fost intrebat daca ar folosi reuniunea G20 din Bali,…

- Razboi in Ucraina, ziua 219. Volodimir Zelenski a convocat o ședința de urgența a Consiliului de Securitate, chiar dupa momentul in care Vladimir Putin va anunta anexarea teritoriilor din Ucraina.

- Mai multe zone din Ucraina au fost atacate joi de catre trupele ruse. La Zaporojie, noua rachete au cazut deasupra orașului. Bombardamente au avut loc și in Donețk, dar și in regiunea Harkov, in orașul Kupyansk, recent eliberat de sub ocupație rusa. Intre timp, Volodimir Zelenski le-a cerut cetațenilor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicita ONU sa adopte un plan in cinci puncte pentru pacea in Ucraina. Peste 1.300 de persoane au fost arestate in Rusia, in contextul mitingurilor declanșate impotriva ordinului de mobilizare militara emis miercuri de Vladimir Putin.