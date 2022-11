Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit serviciilor secrete ucrainene, situația este extrem de tensionata in randul trupelor lui Putin. Unii soldați sunt obligați sa stea in spatele liniei de front și sa impuște posibilii dezertori.Informațiile vin in contextul in care noii recruți se plang pe rețelele de socializare de lipsa echipamentelor,…

- Rusia amenința ca nu va prelungi acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, daca nu i se respecta pretențiile. Moscova s-a plans in mai multe randuri de modul in care acordul este implementat, argumentand ca intampina in continuare dificultati in a-si vinde ingrasamintele si alimentele. Moscova…

- Amenințarile nucleare ale Rusiei trebuie luate in serios, a declarat fostul director al Agenției Centrale de Informații a SUA, David Petraeus. Statele Unite și aliații lor din NATO vor raspunde la un astfel de atac rusesc asupra Ucrainei, daca se va intampla, dar nu vor folosi arme nucleare ca raspuns.…

- Presedintele Belarusului Alexander Lukasenko acuza Statele Unite ca imping Europa la o confruntare militara cu Rusia pentru a distruge Ucraina si Belarusul, pentru ca apoi sa distruga Moldova și Romania. „Statele Unite imping Europa intr-o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei. Ei nu…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus miercuri ca vrea sa renegocieze acordul care permite Ucrainei sa exporte grane prin Marea Neagra, dupa ce a acuzat atat Kievul, cat și Occidentul ca se folosesc de ințelegerea semnata in iulie la Istanbul pentru a inșela Rusia și țarile in curs de dezvoltare, informeaza…

- Centrul Comun de Coordonare din Turcia, care monitorizeaza implementarea acordului, a estimat cantitatea totala de cereale si produse alimentare exportate din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, de cand a fost incheiat acordul, la 721.449 de tone. Exporturile de cereale ale Ucrainei au scazut…

- Statele Unite au informatii ca Rusia intentioneaza in curand sa lanseze noi atacuri la adresa infrastructurii civile din Ucraina si a instalatiilor guvernamentale, a declarat luni un oficial american citat de Reuters.

- Statele Unite vor oferi o suma suplimentara de 4,5 miliarde de dolari guvernului Ucrainei. Rusia a suspendat un acord care le permitea inspectorilor americani și ruși sa viziteze reciproc site-urile de arme nucleare. Rusii au pierdut probabil 70.000 sau 80.