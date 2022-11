Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a intrat in conflictul armat in Ucraina impotriva propriei sale vointe, a sustinut Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, intr-o predica tinuta duminica in regiunea Nijni Novgorod, in vestul Rusiei, potrivit EFE.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Presedintele american Joe Biden si liderii Grupului celor sapte (G7) au azi o intalnire virtuala pentru a discuta despre angajamentul lor de a sprijini Ucraina. The Kyiv Independent relateaza marți dimineața ca au avut loc atacuri in Zaporojie peste noapte.

- Forțele ucrainiene avanseaza atat in est, cat și in sud. La Moscova, o unitate de elita a forțelor armate ruse a fost desfașurata pentru a consolida securitatea din capitala Rusiei, deoarece președintele Vladimir Putin se teme ca va fi inlaturat printr-o lovitura de stat.

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Decizia Moscovei de a mobiliza noi voluntari nu a impresionat prea mult Kievul. Continua reactiile internationale care condamna discursul amenintator al lui Vladimir Putin. Șefa Comisiei Europene cere noi sancțiuni impotriva R

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.

- Fortele ruse au comis 27.203 crime de agresiune si de razboi pe teritoriul ucrainean de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina la 24 februarie si pana in prezent, potrivit unui raport publicat luni de Biroul procurorului general al tarii, citat de agentiile de presa EFE si Ukrinform.