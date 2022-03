Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul national de securitate si aparare al Ucrainei a interzis activitatea partidelor politice pro-ruse in perioada in care legea martiala este in vigoare, transmite dpa, citat de digi24.ro.

- Consiliul national de securitate si aparare al Ucrainei a interzis activitatea partidelor politice pro-ruse in perioada in care legea martiala este in vigoare, transmite dpa. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat decizia intr-un mesaj video sambata seara. „Activitatile acelor politicieni care vizeaza…

- UPDATE 3 Separatistii prorusi din Donetk au afirmat luni ca un atac ucrainean a cauzat moartea a cel putin 16 persoane si ranirea altor circa 20, in centrul acestui mare oras industrial din estul Ucrainei. Pe contul sau de Telegram, apararea teritoriala din Donetk a publicat fotografii cu mai multe…

- UPDATE 4 Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 134 ranite in urma atacului cu rachete rusești asupra unei baze militare de antrenament din vestul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regiunii Lviv, citat de BBC. Un atac aerian a fost lansat asupra unei baze militare ucrainene din Iavoriv, in vestul…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 9 Pentru a respinge un asteptat atac rusesc de amploare asupra capitalei ucrainene Kiev, autoritatile…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 5 Fortele armate ucrainene au anuntat ca au cauzat pierderi semnificative trupelor ruse de la inceputul…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 4 O racheta ruseasca a lovit, sambata dimineața, un bloc turn din centrul Kievului. O inregistrare…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 9 Trupele rusești au intrat in Kiev, au confirmat oficiali ucraineni intr-un tweet, conform BBC. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca…