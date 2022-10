Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pune condiții pentru a accepta continuarea ințelegerii prin care cerealele ucrainene sunt transportate pe Marea Neagra printr-un culoar special securizat și supervizat de ONU și Turcia. Un reprezentant al Moscovei i-a spus luni unui reprezentant de rang inalt al Națiunilor Unite ca va accepta…

- Adunarea generala a Națiunilor Unite a condamnat in mod covarșitor „tentativa de anexare ilegala” a Rusiei a patru regiuni ucrainene. Președintele american Joe Biden a declarat ca votul transmite un „mesaj clar” Moscovei.

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmații de marți ale secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea fi considerate o confirmare ca NATO lupta de partea Kievul și impotriva Moscovei in conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Este posibil”, a raspuns purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Turcia a acuzat marti ”mai multe tari membre ale NATO” ca doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si de asemenea ”doresc sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, relateaza agentia EFE. ”Exista in Occident mai multe tari care…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de externe, a declarat, marți, intr-un interviu pentru Haber Global, ca mai multe tari membre ale NATO doresc ca razboiul din Ucraina sa continue si de asemenea „sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti,…

- ”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind…

- In portul Constanța, docherii lucreaza de luni de zile la incarcarea cerealelor ucrainene pe vasele de transport, in plus fața de cantitațile de grane din Romania și din alte țari vecine fara ieșire la mare pe care le incarcau in mod normal, scrie Reuters. Cu toate ca Moscova și Kievul au ajuns la o…