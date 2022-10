Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat sambata ca isi suspenda participarea la acordul ce asigura continuarea exporturilor de cereale ucrainene, vitale pentru aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, dupa atacul cu drone care a vizat in timpul diminetii nave rusesti in Crimeea, informeaza France

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce asigura continuarea exporturilor de produse agricole din porturile ucrainene, dupa atacul cu drone asupra navelor din Crimeea, transmite Reuters. „Avand in vedere actul terorist efectuat de regimul de…

- Rusia a anuntat sambata ca isi suspenda participarea la acordul ce asigura continuarea exporturilor de cereale ucrainene, vitale pentru aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, dupa atacul cu drone care a vizat in timpul diminetii nave rusesti in Crimeea, informeaza France-Presse, preluata de Agerpres.

- Ministerul a declarat ca 10 nave, cu 169.300 de tone de produse agricole, urmau sa paraseasca porturile ucrainene de la Marea Neagra duminica. ”La ora 10.00, 8 nave au parasit porturile Odesei Mari, iar alte 2 isi asteaptau randul si conditiile favorabile”, se arata intr-un comunicat al ministerului.…

- Ucraina le-a cerut luni locuitorilor din Crimeea anexata de Rusia sa pregateasca adaposturi antiaeriene și sa se aprovizioneze cu provizii, in condițiile in care Kievul avanseaza cu planurile pentru o contraofensiva majora pentru a alunga trupele rusești din teritoriul ucrainean ocupat, transmite Reuters.…

- Inca 4 vase au plecat duminica din porturile de la Marea Neagra, a anunțat ministrul turc al Apararii. In total, 31 de nave pline cu grane au plecat din Ucraina in baza acordului incheiat la sfarșitul lunii iulie, sub egida ONU.

- Doua noi nave, incarcate cu porumb și boabe de soia au plecat din porturile ucrainene de la Marea Neagra, marți, au anunțat oficiali din Ucraina și Turcia, relateaza Reuters. Pana acum, zece nave cu produse agricole au plecat din Ucraina invadata de saptamana trecuta, dupa un acord negociat cu greu…

- Inca doua nave, care transporta porumb și soia, au plecat luni din porturile ucrainene de la Marea Neagra, a anunțat Ministerul turc al Apararii. Numarul navelor cu cereale a ajuns astfel la 10, dupa acordul incheiat cu Rusia, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…