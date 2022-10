Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul i-ar fi transmis lui Vladimir Putin ca 82.000 de recruți mobilizați se afla deja in zona de conflict, iar alți 218.000 se afla in tabere de pregatire, relateaza HotNews.ro.Drept raspuns, reședintele rus a salutat „patriotismul” soldaților mobilizați. „Vreau sa le mulțumesc tututor celor care…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat vineri indoiala cu privire la veridicitatea anunțului facut de Rusia, potrivit caruia mobilizarea parțiala s-a incheiat, spunand ca performanța slaba a forțelor promoscovite arata ca ar putea fi nevoie și de mai mulți oameni pe frontul din țara…

- Mai mult de jumatate dintre rusi s-au simtit inspaimantati sau anxiosi dupa ce au auzit ca Moscova recruteaza sute de mii de soldati pentru a lupta in Ucraina, potrivit unui sondaj publicat joi de organizatia nonprofit Levada Center, relateaza Reuters. In sondajul realizat in perioada 22-28 septembrie,…

- In conferinta sa de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilitatea inchiderii frontierelor pentru a impiedica cetatenii sa se sustraga apelului dupa informatii despre o crestere a vanzarii de bilete doar dus in afara Rusiei.La intrebarea daca Rusia isi…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a anunțat intr-un discurs difuzat miercuri, 21 septembrie, ca 5.937 de soldați ruși au murit in razboiul din Ucraina, descris de Moscova drept o operațiune militara speciala, relateaza cotidianul britanic The Telegraph.Bilanțul de 5.937 de militari care și-au…

- Ministrul rus al Apararii spune ca vor fi chemati 300.000 de rezervisti, ca urmare a anuntului presedintelui rus Vladimir Putin de mobilizare militara partiala in contextul razboiului din Ucraina. Serghei Soigu ministrul rus al Apararii, a confirmat, intr-un interviu inregistrat difuzat la…