- Marina militara rusa a respins un atac cu drona asupra flotei din Marea Neagra, in golful Sevastopol, a anuntat guvernatorul orasului Sevastopol din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia.

- Intreruperile de curent afecteaza patru milioane de ucraineni. SUA acorda un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 275 de milioane de dolari, cuprinzand intre altele proiectile HIMARS cu raza lunga de actiune.

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiu

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești. Ucraina lupta insa si pe intuneric si pe lumina, iar rusii s-az vazut obligati sa se retraga din Herson, ba chiar si dintr-un prim oras rusesc de g

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie intentioneaza sa discute, miercuri, despre transferurile de drone ale Iranului catre Rusia in cadrul unei reuniuni inchise a Consiliului de Securitate al ONU, a declarat un oficial american pentru CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Serviciile de informatii militare britanice au anuntat marti ca un atac asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul declansat cu peste cinci luni in urma in Ucraina, transmite DPA,…