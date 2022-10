Stiri pe aceeasi tema

- Lupte puternice se dau langa Bahmut, oraș din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, aceasta fiind principala ținta a armatei ruse de luni de zile. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acuzat pe comandanții ruși de „nebunie” in eforturile lor de a captura orașul din estul Bakhmut. El a adaugat…

- Rusia a anunțat, sambata seara, ca trupele sale au stopat incercarile ucrainenilor de a avansa in regiunea Herson și in Luhansk. Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a transmis ca Forțele Armate ale Ucrainei continua „operațiunile active in diferite zone ale frontului”. „O situație foarte dificila persista…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a precizat ca, in cadrul celui mai recent schimb de prizonieri dintre Ucraina și Federația Rusa, Kievul a recuperat peste 200 de militari, inclusiv soldați care au supraviețuit atacului terorist de la penitenciarul din Olenivka, regiunea Donețk. Zelenski…

- UPDATE Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, intr-un discurs, mobilizarea parțiala in contextul conflictului din Ucraina. Intr-un clip inregistrat, el a spus ca locuitorii republicilor populare Donețk și Luhansk, Kherson și Zaporizhzhia și alte zone „au fost eliberați de regimul nazist”. El spune…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia este responsabila pentru intreruperile de curent care au afectat zone mari din estul Ucrainei si a acuzat Moscova ca ataca in mod deliberat infrastructura civila, relateaza AFP. „O intrerupere totala a curentului in regiunile Harkov si Donetk,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut din nou Moscovei sa repuna imediat centrala nucleara de la Zaporojie sub controlul deplin al Ucrainei, inaintea discutiilor cu secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, informeaza joi dpa. „Armata rusa trebuie sa…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 165 LIVE TEXT. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat in discursul zilnic ca Ucraina are nevoie de mai multe arme eficiente si moderne in lupta impotriva invaziei din Rusia. Intre timp, parți ale centralei nucleare Zaporojie din Ucraina au fost ”grav avariate”…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca autoritațile au ordonat evacuarea obligatorie a populației din estul regiunii Donețk, locul unor lupte violente cu Rusia, potrivit Sky News. Președintele ucrainean a spus ca sute de mii de persoane care se afla inca in zonele de lupta din regiunea…