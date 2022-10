Stiri pe aceeasi tema

- „Aderarea Ucrainei la NATO poate duce la al treilea razboi mondial, iar NATO ințelege acest lucru”, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexander Venediktov, intr-un interviu acordat agenției ruse TASS . Potrivit acestuia, cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO…

- Sunt tensiuni maxime in regiunile controlate parțial sau total de ruși. In provincii precum Herson, Zaporojie sau Donțek, referendumul a inceput inca de la primele ore ale dimineții. Potrivit oficialilor ruși, anexarea teritoriilor ucrainene se va face rapid.Intre timp, Ivan Fedorov, primarul orașului…

- Orice acțiune a forțelor ucrainene ramase in regiunea Zaporojie va fi considerata ”agresiune impotriva Rusiei”, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia, a transmis joi un responsabil prorus numit de Moscova in administrație, care a cerut Kievului sa-și retraga imediat armata de acolo, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Miercuri, 21 septembrie, in fața ONU, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut o „pedeapsa justa” impotriva Rusiei, denuntand invadarea tarii sale de catre ruși si lansand un apel la infiintarea unui tribunal special. Totodata, Ucraina anunța un schimb de prizonieri…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, si liderii unor tari aliate din NATO, Uniunea Europeana si Grupul G7 au discutat despre situatia din Ucraina, despre actiunile de sanctionare a Rusiei si despre solutii pentru depasirea crizei energetice, anunta

- Rusia a anunțat joi ca a refuzat o oferta elvețiana de a reprezenta interesele ucrainene la Moscova și interesele rusești la Kiev fiindca nu mai considera Elveția o țara neutra, relateaza Reuters. Țara cantoanelor are o lunga tradiție diplomatica de a acționa ca intermediar intre țarile ale caror relații…

- Joi, 28 iulie, ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei a respins ”ferm” demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o retea de socializare ” o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei si altor state…