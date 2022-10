Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Un oficial ucrainean de rang inalt a anuntat ca fortele ruse se pregatesc pentru cele mai grele batalii in regiunea Herson. Intre timp, Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a

- Forțele ruse se pregatesc pentru „cele mai grele batalii” in regiunea strategica sudica Herson, a declarat un oficial ucrainean de rang inalt, in timp ce Kremlinul se pregatește sa apere cel mai mare oraș aflat sub controlul sau de contraofensiva Ucrainei, scrie Reuters. Forțele rusești din regiune…

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a unor exercitii ale fortelor nucleare strategice, anunta Departamentul american al Apararii, conform agentiei Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Si in Herson sunt mari probleme, noul guvernator numit de Moscova indemna

- Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei a raportat ca forțele ucrainene au avariat depozitele de muniții rusești din Sadove (la aproximativ 15 km sud-vest de Snihurivka) și raioanele Mykolaiv și Herson și au lovit centrul de control al vehiculelor aeriene fara pilot (UAV) din Komyshany, la nord-ve

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f