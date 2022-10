Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat, luni, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiunile de escaladare a conflictului cu Ucraina.

- Potrivit sursei citate, Serghei Șoigu a incercat probabil sa incetineasca sau sa suspende ajutorul militar occidental acordat Ucrainei și, eventual, sa slabeasca alianța NATO prin convorbirile alarmiste pe care le-a avut duminica cu mai mulți miniștri ai apararii din țari membre ale Alianței Nord-Atlantice.Mai…

- Spania a anunțat sambata ca va trimite 14 avioane de lupta in Bulgaria și Romania pentru a consolida flancul estic al NATO, in timp ce Alianța iși consolideaza capacitatea de descurajare dupa invazia Rusiei in Ucraina.O noua desfașurare de forțe aeriene va include opt avioane de lupta F18M și 130 de…

- Acest anunt se inscrie in vointa manifestata de aliatii Ucrainei reuniti miercuri la Bruxelles de a ajuta Kievul sa isi consolideze apararea antiaeriana cat mai curand posibil, dupa bombardamentele intense ale Rusiei asupra tarii.Rachetele AMRAAM, care vor fi furnizate Kievului "in urmatoarele cateva…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Britanicii vor trimite șase vehicule autonome de vanatoare de mine vor fi trimise sa caute mine rusești in apele de langa coasta Ucrainei. Trei vehicule urmeaza sa fie trimise din stocurile din Marea Britanie, in timp ce alte trei vor fi cumparate direct de la companiile producatoare, relateaza The…