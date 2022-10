Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat, luni, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiunile de escaladare a conflictului cu Ucraina.

- Potrivit sursei citate, Serghei Șoigu a incercat probabil sa incetineasca sau sa suspende ajutorul militar occidental acordat Ucrainei și, eventual, sa slabeasca alianța NATO prin convorbirile alarmiste pe care le-a avut duminica cu mai mulți miniștri ai apararii din țari membre ale Alianței Nord-Atlantice.Mai…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, și-a anulat, marți, audierile programate in fața comisiei parlamentare de resort și a plecat in graba in Statele Unite, scrie The Guardian . Oficialul britanic se va intalni cu omologul sau american, secretarul apararii Lloyd Austin, și cu alte personalitați…

- Acest anunt se inscrie in vointa manifestata de aliatii Ucrainei reuniti miercuri la Bruxelles de a ajuta Kievul sa isi consolideze apararea antiaeriana cat mai curand posibil, dupa bombardamentele intense ale Rusiei asupra tarii.Rachetele AMRAAM, care vor fi furnizate Kievului "in urmatoarele cateva…