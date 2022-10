Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Opt luni de cand a inceput razboiul. Zelenski, a respins duminica acuzatiile Moscovei potrivit carora Kievul pregateste provocari folosind o "bomba murdara", asa cum a afirmat ministrul rus al apararii.

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Armata ucraineana a lansat o contraofensiva puternica pe frontul de est. Kievul a anunțat ca a spart liniile ruse de aparare de la Herson. De cealalta parte, Moscova susține ca a respins atacul. Noi lupte au avut loc și in Nikolaev. Primarul orașului spune ca bombele rusești au cazut peste mai multe…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 174 LIVE TEXT. Kievul susține ca trupele sale au reușit sa impiedice un atac al rușilor la nord de Sloviansk. Dupa cum explica oficialii ucraineni, luptele s-au purtat in apropiere de orașul Mazanivka, aflat la granița dintre regiunile Donețk și Harkov. Zona a mai fost folosita…

- Este a 172-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a spus ca fiecare zi in care fortele ruse sunt la centrala de la Zaporojie, creste riscul unei amenintari nucleare pentru Europa.