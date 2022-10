Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins duminica acuzatiile Moscovei potrivit carora Kievul pregateste provocari folosind o "bomba murdara", asa cum a afirmat ministrul rus al apararii in discutii telefonice cu omologi din NATO, transmite AFP.

- Kievul a reacționat la anexarea de catre Rusia a patru regiuni ucrainene anunțand ca va semna o cerere de aderare accelerata la alianța militara NATO. Țari membre precum Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha, Estonia, Letonia, Lituania, Muntenegru și Macedonia de Nord susțin aceasta candidatura.…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri, 16 septembrie, ca Turcia va plati un sfert din importurile sale de gaze naturale din Rusia in ruble, in cadrul unui nou set de acorduri menite sa stimuleze comerțul intre cele doua țari, scrie The Moscow Times citand AFP.Putin a facut acest anunț in…

- Succesul contraofensivei impotriva Rusiei arata ca Ucraina poate invinge forțele Moscovei, dar Kievul are nevoie de mai multe arme de la partenerii sai, a spus ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, citat de Reuters.

- Putin dezvaluie obiectivul Rusiei in luptele pe care le da armata lui asupra armatei ucrainene, totul fiind legat de regiunea bogata din estul Ucrainei. Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an…

- Responsabila Amnesty International pentru Ucraina, Oksana Pokalciuk, a demisionat sambata, dupa ce Kievul a criticat un raport al organizatiei care critica armata ucraineana pentru periclitarea civililor, transmite AFP. Intr-un comunicat difuzat vineri noaptea pe pagina sa de Facebook, Pokalciuk recunoaste…

- Ministerul rus al aparararii a publicat sambata numele a 50 de morti si 73 de raniti, la o zi dupa atacul asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Intreaga responsabilitate politica, penala si morala pentru baia de sange a…

- Pe fondul tensiunilor ruso-occidentale din cauza conflictului din Ucraina si al sanctiunilor europene fara precedent impotriva Federației Ruse, gigantul rus al gazului Gazprom a anuntat sambata ca a suspendat livrarile de gaz catre Letonia, pe care o acuza de „incalcarea conditiilor de prelevare”, relateaza…