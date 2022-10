Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Opt luni de cand a inceput razboiul. Zelenski, a respins duminica acuzatiile Moscovei potrivit carora Kievul pregateste provocari folosind o "bomba murdara", asa cum a afirmat ministrul rus al apararii.

- La aproape opt luni de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, forțele Moscovei avanseaza in Bahmut, unul dintre ultimele orașe ucrainene in care armata lui Putin este in ofensiva. Bombardamentele rusești au lovit de 64 de ori regiunea Sumi și au ucis doi oameni. In contextul penelor de curent și…

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmații de marți ale secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea fi considerate o confirmare ca NATO lupta de partea Kievul și impotriva Moscovei in conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Este posibil”, a raspuns purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Putin a facut o greșeala fatala spre sfarșitul vieții sale. Timp de peste 20 de ani a speriat lumea și a facut-o cu succes, obținand un tratament preferențial și extinzandu-și influența. A aratat și a povestit cu placere cum poate transforma America in cenușa nucleara, a mituit elita europeana, a organizat…

- Orasul-port Odesa, bombardat de trupele ruse de la inceputul razboiului declansat in Ucraina si o tinta importanta a Moscovei, a devenit un simbol al rezistentei locale si i-a transformat pe politicienii ucraineni pro-rusi in dusmani indarjiti ai Rusiei, relateaza Daily Beast.

- Boris Johnson ar putea da Downing Street pentru unul dintre cele mai importante roluri de pe scena mondiala, potrivit susținatorilor care doresc ca el sa fie viitorul șef NATO, potrivit Express. Se pare ca deputatul ucrainean Oleksii Goncharenko se afla in fruntea apelurilor pentru ca Johnson sa preia…