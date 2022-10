Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Opt luni de cand a inceput razboiul. Zelenski, a respins duminica acuzatiile Moscovei potrivit carora Kievul pregateste provocari folosind o "bomba murdara", asa cum a afirmat ministrul rus al apararii.

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmații de marți ale secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea fi considerate o confirmare ca NATO lupta de partea Kievul și impotriva Moscovei in conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Este posibil”, a raspuns purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Kievul a reacționat la anexarea de catre Rusia a patru regiuni ucrainene anunțand ca va semna o cerere de aderare accelerata la alianța militara NATO. Țari membre precum Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha, Estonia, Letonia, Lituania, Muntenegru și Macedonia de Nord susțin aceasta candidatura.…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, va avea astazi o convorbire telefonica cu Vladimir Putin. In mod special, Recep Tayyip Erdogan intentioneaza sa discute despre organizarea de catre Rusia a referendumurilor false in teritoriile ocupate ale Ucrainei, relateaza Agentia de presa RBC-Ucraina cu…

- Națiunile occidentale au condamnat planurile Moscovei de a organiza așa-zise referendumuri in parți ale Ucrainei aflate in prezent sub controlul Rusiei, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Socialistul Igor Dodon, l-a felicitat cu ziua de naștere pe dictatorul, președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko. Intr-un mesaj, Dodon scrie ca mereu l-a considerat pe Lukașenko „un om de stat remarcabil care a reușit sa asigure dezvoltarea economica și sociala a Belarusului, sa consolideze…

- Putin dezvaluie obiectivul Rusiei in luptele pe care le da armata lui asupra armatei ucrainene, totul fiind legat de regiunea bogata din estul Ucrainei. Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an…

- Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a intrat in a treia faza. Prima a inceput pe 24 februarie cu incercarea haotica a Moscovei de a ocupa Kievul. S-a incheiat cu esec datorita logisticii rusesti teribile (va amintiti convoiul de 65 de kilometri de echipamente rusesti?) si abilitatilor aparatorilor ucraineni,…