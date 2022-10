Stiri pe aceeasi tema

- Aflata sub presiune in sudul Ucrainei, Rusia a lansat duminica rachete si drone asupra Nikolaev (Mikolaiv), sub control ucrainean, distrugand un imobil de apartamente in acest oras cu santiere de constructii navale, situat in apropierea frontului, si avertizand ca razboiul se indreapta spre o "escaladare…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Rușii au atacat Kievul cu drone kamikaze și au lovit Nikolaev cu rachete. Intre timp, militarii ucraineni anunța ca au eliberat cinci sate din regiunea Herson și continua inaintarea pe fronturile din est și sud. Pe de alta parte, o alta lupta se duce pe frontul energetic, dupa ce 30% din infrastructura…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Rusia incearca sa recastige teren in razboiul din Ucraina prin bombardamente demarate in sudul frontului. Kremlinul a folosit aviatia, dar a lansat si un atac cu rachete, tot in acea zona. Guvernatorul regional Oleksandr Starukh a declarat pe Telegram ca forțele ruse au lansat „un atac masiv cu rachete”…

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Forțele ucrainene care au atacat podul strategic Antonivski de pe raul Nipru, aflat in regiunea Herson ocupata de ruși. Al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, a fost vizat de un atac cu rachete rusești. Rusia a pierdut aproape 40.