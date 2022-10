Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a anuntat vineri dupa-amiaza ca va organiza saptamana viitoare, impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, o conferinta pe tema planului de reconstructie post-conflict in Ucraina.

- Noile atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina sunt „acte de teroare pura" care echivaleaza cu crime de razboi, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Sky News.

- Atacurile cu drone si rachete ale Rusiei asupra centralelor electrice si a altor obiective de infrastructura civila din Ucraina sunt „acte de pura teroare” care echivaleaza cu crime de razboi, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Fostul cancelar german Angela Merkel a sustinut joi ca nu are niciun regret in legatura cu politica energetica pe care a dus-o in cei 16 ani cat s-a aflat la putere si cand a plasat Rusia drept unul dintre cei mai importanti furnizori de gaze, relateaza France Presse si Reuters."Din perspectiva epocii,…

- UE a fost impulsionata miercuri de retorica nucleara a presedintelui Vladimir Putin, anuntul unei mobilizari partiale pentru razboi si sprijinul pentru planurile de anexare efectiva a unor parti din estul Ucrainei. Ministrii de Externe ai UE au convenit joi, in cadrul unei reuniuni ad-hoc, sa pregateasca…

- Eforturile UE de a stabili un plafon de preț pentru importurile de gaze rusești se lovesc de un blocaj in Germania. Planul promovat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și analizat de oficialii sai, are ca scop limitarea sumelor de bani pe care Rusia le primește pentru a-și finanța…

- De la izbucnirea razboiului ruso-ucrainean, Emmanuel Macron a devenit cea mai cunoscuta figura politica puternic implicata in rezolvarea crizei din Uniunea Europeana. Presedintele Frantei s-a intalnit cu Vladimir Putin, a stat de vorba cu presedintele Zelenski, a propus solutii fara sa aiba insa un…

- Iernile reci au ajutat Moscova sa-i invinga pe Napoleon si pe Hitler, iar presedintele rus Vladimir Putin mizeaza acum ca preturile in crestere spectaculoasa la energie si posibilele lipsuri in iarna aceasta vor convinge Europa sa forteze Ucraina sa incheie un armistitiu, in conditiile impuse de Rusia,…