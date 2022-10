Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 241. Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a anuntat vineri dupa-amiaza ca va organiza saptamana viitoare, impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, o conferinta pe tema planului de reconstructie post-conflict

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- De la izbucnirea razboiului ruso-ucrainean, Emmanuel Macron a devenit cea mai cunoscuta figura politica puternic implicata in rezolvarea crizei din Uniunea Europeana. Presedintele Frantei s-a intalnit cu Vladimir Putin, a stat de vorba cu presedintele Zelenski, a propus solutii fara sa aiba insa un…

- Ucrainenii lupta pentru țara lor, dar și pentru valorile europene, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șefa Comisiei a participat la reuniune anuala a comunitații creștine, in estul Franței.